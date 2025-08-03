Terörsüz Türkiye projesinin en önemli adımı, 12 Mayıs'ta PKK'nın kendini feshetmesi ve silahları bıraktığını açıklamasıyla atıldı. Devamında iseMeclis'te sürecin hukuki zemininin oluşturulacağı Terörsüz Türkiye komisyonu kuruldu. DEM Parti heyetinin sık sık ziyaret ettiği PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın bu süreçte dikkat çeken uyarısı İmralı tutanaklarına yansıdı.

"SÜREÇTE BOZUCULAR VAR"

Nefes gazetesinden Aytunç Erkin'in köşesine taşıdığı bilgilere göre; Mayıs ayında İmralı heyeti ile görüşmesindeki notlarında Öcalan'ın süreçle ilgili "Çomak sokmak isteyenler var. Bana göre bu masa ve konuşulanlar tarihi. Yüzde yüz başarılı olur mu, bu olamaz. Bozucular var' dediği aktarıldı.

"SİLAH BIRAKMAYIN DİYORLAR"

İmralı heyetinin ise Öcalan'ın bu sözlerine karşılık, "Dışarıdan bozmak isteyenler varmış. Kandil'in belirttiğine göre çağrı sonrası etkili güçler araya giriyor. Kendileriyle görüşmek istiyorlar. 'Silah bırakmayın' diyorlar. 'Rojava'da neden federasyon istemiyorsunuz?' diyorlar. BM ve başka güçler süreci desteklediklerini söylüyorlar. Ama alttan alta ilişkiye geçip 'silah bırakmayın' diyorlarmış. Şimdiye kadar merhaba demekten çekinenler Kandil'le görüşmek istiyorlar. Üst düzeyde stratejik ilişki geliştirmek istiyorlar. Hareketi destekleme eğilimi taşıyorlar." dedikleri belirtildi.

"BU KOZUN ELLERİNDEN ALINMASI KORKUTTU"

Öcalan'ın bu bilgilere karşı ise "Yani şimdi diyorlar. İlginç. Bugüne kadar demediler. Şimdi diyorlar. Amerika, İsrail ve İran kanatları değil mi? (Heyete dönüyor) Bakın, görün bunu. Anlayın ve sonuç çıkarın diyorum size. Bakın bu kozun ellerinden alınması onları korkuttu. Peki ne yapalım? Lütfen gizli toplantı yapıyormuşuz gibi rahat konuşun. Açık bir şekilde görüşlerinizi söyleyin." dediği iddia edildi.