Kulüplü Yıldız Kızlar Voleybol grup birinciliğinde Osmancık Belediyespor üçüncü maçından da galibiyet ile ayrılarak yarı final grubuna yükselmeyi başardı.

Dört takımın mücadele ettiği grup maçları Atatürk Spor Salonunda yapıldı. osmancık Belediyespor ilk maçındaTokat Voleybol 60spor kulübünü 3-1 ikinci maçında ise Amasya Şehzadeler Voleybol takımını 3-0 yenerek grup birinciliği için avantaj yakaladı.

Osmancık Belediyespor grubunda son maçında dün Çankırı Zirvespor kulübü ile karşılaştı. Rakibi önünde üstün bir oyun sonunda 25-22, 25-18, 21-25 ve 25-19’luk setlerle 3-1 yenerek üç maçınıda kazanarak yarı final grubuna yükselmeyi başardı. Osmancık Belediyespor genç kızların ardından yıldızlarda da yarı finale yükselerek güçlü alt yapısının karşılığını almaya devam ediyor.