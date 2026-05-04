Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi play-off ilk turunda Çorum Belediyespor deplasmanda Başkent Seğmenler takımı karşısında hücumdaki etkili oyunu ve savunmadaki agrasif oyunu ile 100-63 yenerek ikinci tur için büyük avantaj yakaladı.

Cumartesi akşamı Sinan Şamil Şam Spor Salonu’nda oynanan maça nızlı başlayan Çorum Belediyespor takımı hücumdaki etkili oyunu ile 21-11 önde tamamladı. İkinci yarıda ise hücumda çok daha etkili olan ve rakip potaya 32 sayı bırakan Çorum Belediyespor rakibine bu yarıda 20 sayı izni verdi ve ilk yarıyı 53-31 önde tamamladı.

Etkili oyununu üçüncü periyotta ta sürdüren Çorum Belediyesi 12 Dev Adamı bu periyodu 25-12 önde tamamladı ve son periyoda 78-43 önde girdi. Son periyot karşılıklı sayılarla geçerken temsilcimiz dalya yapmayı başardı ve rakibini 100-63 yenerek rövanş için büyük avantaj yakaladı.

Çorum Belediyespor’da kadroda bulunan tüm oyuncular sayı katkısı verirken sa dağılımı şöyle oldu: Yusuf Bayrak 8, Eren Arda Karabacak 22, İsmet Öztürk 10, Osman Aydın 6, Deniz Ateş 16, Kaan Aydın 6, Uğur Can Aksoy 5, Egehan Uysal 3, Yunus Emre Hamatoğlu 6, Kerem Durmaz 6, Ahmet Furkan Özkan 5, Atahan Altıok 7.

Çorum Belediyespor basketbol takımı bu maçın rövanşını 9 Mayıs cumartesi günü saat 17’de Atatürk Spor Salonunda oynayacak. Temsilcimizin yarı finaldeki muhtemel rakibinin belli olacağı diğer maçta ise West Bursa takımı evinde Bağlar Belediyespor’u 106-51 yendi.