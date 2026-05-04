Kastamonu’da dün başlayan U 18 grup birinciliğinde Mimar Sinanspor güzel kura çekti. Üçlü gruba düşen Mimar Sinanspor ilk maçı bay geçti bugün yarı finalde Ankara Bedaş ile karşılaşacak.

Sekiz takımlı olması gereken gruba Kırıkkale şampiyonu gelmediği için bir grup dörtü diğeri üçlü oldu. Mimar Sinanspor B grubunda Ankara Bedaş ve Bolu 14 FK takımı ile yar aldı. Grupta dün oynanan ilk tur maçında Ankara Bedaş, Bolu 14 FK takımı arasındaki maçın normal süresi ve uzatmalar 1-1 beraberlik ile sona erdi. Penaltı atışları sonunda rakibine 6-5 üstünlük sağlaşan Ankara Bedaş takımı yarı finalde temsilcimizin rakibi oldu,,

Mimar Sinanspor bugün saat 13.30’da Ankara Bedaş ile finale yükselmek için karşılaşacak. Bu maçı kazanan takım yarın A grubundan birinci olarak gelecek olan takımla yarı final grubuna yükselmek için finalde karşılaşacak.