Hıdırnebi Yaylası'ndaki bahçede ailesine yardım eden Bayburt Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ahmet Çavuş, dengesini kaybederek yamaçtan düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan kontrollerde, Çavuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis memurunun cesedi, savcılık incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Bu arada, yamaçtan düşen oğlunu kurtarmak isterken yaralanan baba Ali Rıza Çavuş'un da Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.



VALİ ELDİVAN'DAN TAZİME MESAJI

Öte yandan, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan taziye mesajı yayımladı.

Eldivan, mesajında, "Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube kadrosunda görev yapan polis memuru Ahmet Çavuş'un, Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası'nda meydana gelen yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhum polis memuru Ahmet Çavuş'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.