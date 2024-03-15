Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar POMEM sınavlarına hazırlanan gençleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İl Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak açılan POMEM sınavlarına hazırlık kursları Tevfik Kış Spor Salonu’nda haftanın üç günü yapılıyor.

Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 19-22 arasında yapılan çalışmaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ziyaret etti.

Ziyaret sırasında görevli antrenörler ve sporcular ile sohbet eden Çağlar çalışmalarında başarılar dileyerek sporcuların isteklerini dinledi.