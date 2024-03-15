Kulüplü Gençler Voleybol grup birinciliği tarih ve yerleri belli oldu.

Kızlarda Çorum şampiyonu Osmancık Belediyespor Samsun Çarşamba, erkekler şampiyonu Gündoğaspor ise Çorum’da yapılacak grup maçlarında mücadele edecekler.

18-20 Nisan’da Samsun Çarşamba’da yapılacak olan Genç Kızlar grup birinciliğinde Çorum şampiyonu Osmancık Belediyespor ile birlikte Amasya, Samsun ve Sinop şampiyonları mücadele edecek.

Aynı tarihlerde ilimizde yapılacak olan genç erkekler grup birinciliğinde ise Çorum şampiyonu Gündoğaspor ile birlikte Kastamonu, Amasya, Tokat ve Sivas şampiyonları mücadele edecek.

Tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda gruplarında birinci olan takımlar yarı final grubuna yükselecek.

Aynıca 12 grup merkezinde beşli gruplardan en iyi puana sahip dört en iyi ikinciler ile birlikte toplam 16 takım yarı finale yükselecek.

Çorum’da takımlar iki günü çift maç yaparak geçirecekler.