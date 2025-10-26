Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Romanya arasında muhteşem bir yakınlaşma ve entegrasyon olduğunu, birçok alanda büyük gelişmelerin yaşandığını söyledi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te temaslarda bulunan Bolat ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleriyle İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'nın 36 yıldır oldukça önemli işler yaptığını ifade eden Bolat, "Dün gibi hatırlarım, Türkiye-Romanya ilişkileri, İstanbul-Ankara seyahatleri gibiydi. O zaman ilişkilerin ilerlemesi bugün Romanya'yı Türkiye açısından Avrupa Birliği (AB) içinde 6'ncı, 7'nci sıraya çıkardı. Balkan ülkeleri arasında 1'inci sıraya getirdi. Bu yıl 13,5 milyar dolarlık bir karşılıklı ticarete ulaşmaya çalışıyoruz. Çok büyük ölçüde de başaracağız çünkü ilk 9 itibarıyla 10 milyar doları aşmış durumdayız." diye konuştu.

Bolat, 2028 hedefinin 20 milyar dolar olduğuna işaret ederek, Romanya ve Türkiye arasında inanılmaz bir yakınlık olduğu değerlendirmesini yaptı.

Romanya'ya stratejik ortak gözüyle yaklaşıldığını aktaran Bolat, "Gerekse halk ve yöneticiler gerekse bürokrasi düzeyinde Türkiye ve Romanya arasında muhteşem bir yakınlaşma ve entegrasyon var. NATO'daki ortaklığımız, komşuluğumuz ulaştırma, imalat sanayi, hizmetler, tarım ve gıda ürünleri, turizm, sağlık turizmi, hava yolu işletmeciliği, her alanda büyük gelişmeler var." ifadelerini kullandı.

Bolat, müteahhitlik alanında Romanya'nın 15,5 milyar dolar değerinde proje tamamlamasıyla Türkiye açısından önemli bir ülke konumunda olduğunu, Türk müteahhitlerinin de bu yıl 7 milyar avroluk işler kazandığını söyledi.

"PORTEKİZ 75 MİLYAR DOLARLIK PROJEYİ HAZIRLADI, TÜRKİYE BEKLENİYOR"

Türkiye'nin son dönemdeki ticaret ilişkilerinden bahseden Bolat, şunları kaydetti:

"Portekiz, Türkiye ile gelişmek, büyümek istiyor. 75 milyar dolarlık bir altyapı projesi hazırlamışlar. 'Türk iş adamlarını bekliyoruz.' dediler. Önümüzdeki yıl başında oraya da gideceğiz. Geçen hafta da Güney Afrika'dan heyet geldi. Orasıyla ilişkiler FETÖ nedeniyle biraz gevşekti. Fakat Güney Afrika, rotayı Türkiye'ye çevirme kararı aldı. Geçen hafta da Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nu düzenledik."

3. DÖNEM JETCO TOPLANTISI TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK

Bolat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada da Romanya Yatırım ve Dış Ticaret Ajansı (ARICE) Başkan Vekili Doru Claudian Frunzulica ile bir araya geldiğini belirtti.

Romanya ve Türkiye arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkilere ek olarak e-ticaret faaliyetleri, müteahhitlik projeleri, Romanya'daki Türk yatırımları, bankacılık ve finans sektöründeki işbirlikleri, hizmet ihracatı, sağlık turizmi, savunma sanayi alanındaki ortak çalışma imkanları ile ulaştırma ve lojistik işbirliği alanlarını ele aldıklarını aktaran Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Frunzulica ile ticari diplomasi faaliyetlerimizi önümüzdeki dönemde daha da artırmak konusunda mutabık kaldık. Bu çerçevede, Karma Ekonomik Komisyon (KEK) ve Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) platformlarımızın iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin kurumsal çerçevesini güçlendirmedeki öneminin altını çizdik. Türkiye-Romanya 3. Dönem JETCO Toplantısı'nın, 2026'nın ilk yarısında ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi hususunda da mutabakata vardık. Orta ve Doğu Avrupa'nın en dinamik ve yükselen ekonomilerinden biri olan stratejik ortağımız Romanya ile ilişkilerimizi her alanda daha da geliştirme irademiz tamdır."

"ROMANYA'DA YAKLAŞIK 60 BİNE YAKIN SOYDAŞ TOPLULUĞUMUZ SÖZ KONUSU"

Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası'nda konuşan Kürşad Zorlu da ticaret köprülerinin gönül köprüleriyle sağlandığını ifade ederek, "Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman kalıcı bir ticaret ortaklığına ve yeni alanların açılmasına vesile olacağız. Romanya'da yaklaşık 60 bine yakın soydaş topluluğumuz söz konusu. Türk vatandaşlarımız ve soydaşlarımızla birlikte 100 bini aşkın bir nüfustan bahsetmek mümkün." diye konuştu.

Romanya'daki soydaşlarla ilgili hem kültürlerini yaşama hem de ülkeye katkılarını ortaya koyabilmeleri için Türkiye'deki kurumların işbirliğinde çalışmalar yapmayı planladıklarını aktaran Zorlu, "Önümüzdeki sürecin Türk dünyasının da yüzyılı olacağına inanıyoruz." dedi.

Görüşmeye, Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan ve Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tamer Atalay da katıldı.

Bolat ve Zorlu, Romanya'daki temasları kapsamında 17. GAP Oscarları Uluslararası Ödül Töreni'ne de katılacak.