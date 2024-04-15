Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde bu sezon ilk kez mücadele eden Çorum Belediyespor Samsun Atakum Gelişim önünde iyi başladığı ve ilk yarısını 31-20 önde tamamladığı maçı 66-52 kaybetti.

Samsun Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu’nda oynanan maça iyi başlayan Çorum Belediyespor takımı ilk periyotu 11-7 önde tamamladı.

İkinci periyotta ta üstünlüğünü sürdüren ve aradaki farkı açan temsilcimiz soyunma odasına 31-20 önde girdi.

Maçın ikinci yarısında inanılmaz bir düşüş gösteren Çorum Belediyespor erkek basketol takımı üçüncü periyotta rakibinin hücumlarını durduramadı ve ev sahibi Atakum etkili oyunu ile aradaki farkı kapattı ve son periyota 40-39 önde girdi.

Dördüncü periyotta Çorum Belediyespor rakibinin hücumteki etkili oyununu karşılık veremedi ve bu periyotu 26-13 kaybetti ve maçtan da 66-52 mağlup ayrılarak rakibinden rövanşı almayı başaramadı.