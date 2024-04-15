U 16 grup birinciliğinde ilimizi temsil edecek olan Çorum Anadolu FK hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Siyah Beyazlıların gruptaki rakipleri de belli oldu.

U 16’da Çorum Şampiyonu olarak ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazanan Çorum Anadolu FK hazırlıklarını Teknik Direktör Menderes Özarslan yönetiminde sürdürüyor, İtfaiye sahasında grup hazırlıklarını sürdüren Çorum Anadolu FK çarşamba günü müsabakalar için Kırşehir’e gidecek.

Teknik Direktör Menderes Özarslan iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu belirtti.

Özarslan, iyi bir kadroya sahip olduklarını geçen yıl bir alt kategoride kazandıkları tecrübeyi bu sezonda devam ettirerek gruptan çıkmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini belirterek takımına güvendiğini söyledi.

Özarslan çarşamba günü çekilecek kura ile altı takımın üçerli iki gruba ayrılacağını ve pazar günü oynanacak final maçı ile yarı final grubuna yükselen takımın belli olacağını söyledi.

Rakipler belli oldu

Öte yandan Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu Kırşehir grubunda mücadele edecek takımları açıkladı.

Buna göre Çorum Anadolu FK ile birlikte Ankara Pidosan Yahyalarspor, Ankara Alkula Gençlikspor, Kırıkkalgücüspor, Kayseri Atletikspor ve Yozgat Sorgun Belediyespor takımları mücadele edecek.