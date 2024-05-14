Kulüplü Küçük Erkekler Basketbol il birinciliğinde Gelişim Basketbol takımı birinci oldu.

Dört takımın çift devreli lig statüsünde mücadele ettiği il birinciiliğinde son maçında Basketbol Yıldızları A takımını 68-46 yenerek birinciliği kazandı.

Maçlar sonunda ilk iki sırada yer alan Gelişim Basketbol ve Basketbol Yıldızlarıspor A takımı arasındaki maçta başkan sona kadar üstün bir oyun oynayan Gelişim Basketbol rakibini 68-46 yenerek şampiyonluğu kazandı.

Gelişim Basketbol A takımı ikinci olurken Basketbol Akademispor takımı üçüncü Basketbol Yıldızları B takımı ise dördüncü oldu.

Son maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren kulüplere kupa sporculara ise madalyaları verildi.