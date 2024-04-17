2023-24 sezonu Veteranlar Basketbol Turnuvası yarın oynanacak maçlarla başlıyor.

Basketbol İl Temsilciliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen turnuvada 11 takım iki grupta mücadele edecek.

Teknik Toplantıda çekilen kura sonucunda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Erol Olçok Eğitim Araştırma Basketbol, Çorum Barosu Basketbol, Salim Akaydın Basketbol, Hitit Basketbol, Gelişim Basketbol ve 1958 Bayat Basketbol takımları mücadele edecek. B grubunda ise Bahçelievler Basketbol, Brothers basketbol, Era Basketbol, Çorum Basketbol Yıldızları ve Motto Basketbol takımları mücadele edecekler.

TOKİ Spor Salonu’nda oynanacak turnuvanın ilk gününde saat 19’da Erol Olçok ve Bayat Basketbol saat 20.30’da ise Çorum Barosu- Gelişim Basketbol takımları karşılaşacak.

Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabılık iki grupta oynanacak turnuvada 30 yaş üstü ve oyuncuların mücadele edeceği turnuvada takımların en az 8 en fazla 18 oyuncudan oluştuğunu söyledi.

Karabıyık iki grupta tek devreli lig sistemine göre oynanacak maçlar sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan takımlar ikinci tura yükseleceklerini söyledi.

Karabıyık ilk üç sırayı alan takımların üçerli iki grupta final grubuna yükseleceğini ve final grubunda oynanacak maçlar sonunda birinci olan takımların turnuva şampiyonluğu için karşılaşacaklarını söyledi.