Veteranlar Basketbol turnuvasında bu yılın şampiyonu Gelişim Basketbol oldu. Final maçında Çorum Basketbol Yıldızlarını 50-45 yenen Gelişim Basketbol şampiyon oldu.

11 takımın iki grupta mücadele ettiği Veteranlar basketbol turnuvasında tek devreli maçlar sonunda gruplarında ilk üç sırayı alan altı takım ikinci turda üçerli iki grupta mücadele etti.

Bu maçlar sonunda gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar çapraz olarak yarı finalde karşılaştı.

Yarı final maçlarını Çorum Basketbol Yıldızları ve Gelişim Basketbol takımları bu yılın şampiyonu olmak için karşılaştılar. Final maçına Gelişim Basketbol iyi başladı ve ilk periyotu 12-7 önde tamamladı. İkinci periyotta aradaki farkı açan Gelişim Basketbol bu periyotu 16-7 önde tamamladı ve devreyi 28-14 gibi farklı skorla ödne tamamladı.

Üçüncü periyotta ise Çorum Basketbol Yıldızları takımı bu periyotu 18-6 gibi farklı skorla önde tamamladı ve son devreye Gelişim Basketbol 34-32 önde girdi. Son periyotta dengeli geçen maçta rakibinin öne geçmesine izin vermeyen Gelişim Basketbol periyotu 16-13 maçıda 50-43 önde tamamladı ve turnuvanın bu yılki şampiyonu oldu.