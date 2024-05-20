Veteranlar Basketbol turnuvasında üçüncülük kupası Motto Basketbol’un.
Yarı final maçını kaybeden iki takım Era Basketbol ile Motto Basmetbol arasındaki maçın ilk periyodunu Era Basketbol 15-10 önde tamamladı.
İkinci periyotta ta kontrolü elinde bulundaran Era Basketbol periyodu 11-10 devreyi ise 26-23 önde tamamladı.
Üçüncü periyotta kontrolü ele geçiren Motto Basketbol 18-10’luk skorla son periyota 41-36 önde girdi.
Bu üstünlüğünü son periyotta ta sürdüren Motto maçı 47-44 kazanarak üçüncü oldu.