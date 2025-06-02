Okullararası Minik Kızlar Basketbol’da şampiyon 19 Mayıs İlkokulu oldu. Üç okulun mücadele ettiği minik kızlar basketbol il birinciliği müsabakaları Atatürk Spor Salonunda oynandı.

Üç takımın tek devreli lig sistemine göre oynanan maçlarda Büşra Naz Çınar, Öykü Gül, Yağmur Uysal, Eslem Hanife Bilgin, Beren Albey, Pelin Toprak, Zehra Nur Derinöz, Elif Torun ve Eflin Çelenk’li kadrosu ile 19 Mayıs İlkokulu ilk maçında Adnan Menderes İlkokulu’nu 42-4, ikinci maçında ise Atatürk İlkokulu’nu 32-2 yenerek 6 puanla şampiyon oldu.

Atatürk İlkokulu’nu 32-3 mağlup eden Adnan Menderes İlkokulu 3 puanla ikinci olurken, iki maçını da kaybederek puan alamayan Atatürk İlkokulu ise il üçüncüsü olarak tamamladı.Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyaları verildi.