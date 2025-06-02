Alaca’da düzenlenen Okul Sporları küçükler ve yıldızlar voleybol 2. Küme müsabakalarında küçüklerde Alaca Ortaokulu yıldız kızlarda ise Denizhan Ortaokulu şampiyon oldu.

Alaca Spor Salonu’nda düzenlenen il birinciliğinde 13 takım ve 156 sporcu mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonunda küçük kızlar kategorisinde Alaca Ortaokulu tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğu kazanırken Denizhan Ortaokulu ikinciliği İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Yıldız Kızlarda ise üç okulun mücadele ettiği müsabakalar sonunda Denizhan Ortaokulu birinci olurken Fatih Ortaokulu ikinci Alaca Ortaokulu ise üçüncülük ödülünü aldı.

Müsabakaların sona ermesinin ardından düzenlenen törenle her iki kategoride dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.