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Büyük Erkekler Basketbol’da Çorum Gelişimspor takımı son maçını kaybetmesine rağmen ikili averaj üstünlüğü ile şampiyonluğu kazandı. Gençlikspor kulübü ise ikincilik kupasının sahibi oldu.

Beş takımın tek devreli lig statüsünde mücadele ettiği büyük erkekler basketbol il birinciliğinde son maçta Gelişimspor ile Basketbol Yıldızlarıspor takımları karşılaştı.

Çorum Basketbol Yıldızları rakibi önünde maça etkili başladı ve ilk peniyotta 26-12 gibi farklı bir skorla önde tamamladı. İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Basketbol Yıldızları aradaki farkı açtı ve devreyi 51-24 önde tamamladı.

İkinci yarıda Çorum Gelişim Basketbol aradaki farkı kapattı üçüncü periyodu 20-19 önde tamamladı ve son periyoda Basketbol Yıldızları 70-44 önde girdi. Son periyotta karşılıklı basketlerle geçti ve maçtan Çorum Basketbol Yıldızları 76-53 galip ayrılarak dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Çorum Gelişim Basketbol bu mağlubiyete rağmen aynı puana sahip Çorum Gençlikspor’u yendiği için ikili averaj üstünlüğü ile şampiyon olurken Gençlikspor ise ikinci oldu. Vefaspor üçüncü Çorum Basketbol Yıldızları ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.