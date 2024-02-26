Ahlatcı Çorum FK’nın Bodrumspor ile oynadığı maçta protokol doldu taştı.

Kırmızı siyahlı takımın galibiyet sevincine çok sayıda protokol üyesi ortak oldu.

Maçı AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum FK onursal Başkanı ve Sungurlu Milliyetcçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Muhsin Dere, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık ile çok sayıda daire müdürü izledi.

Maçın son dakikalarını Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın alt sırada izlerken Başkan Yardımcısı Yılmaz Özkul ikinci golün ardından böyle sevindiler.