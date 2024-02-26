Ahlatcı Çorum FK genç yaşta vefat eden eski futbolcusu Mümin Talip’e büyük vefa.

Kırmızı siyahlı forma altında 2018-19 yılında şampiyon olarak 2. lige yükseldiği sezonda Çorum FK formasını giyen Mümin Talip Pazarlı yakalandığı hastalıktan kısa sürede kurtulamamış ve vefat etmişti.

Genç yaşta hayatını kaybeden Mümin Talip Pazarlı’ya da duyarsız kalmayan Çorum FK hazırladığı özel tişörtlerle ısınmak için sahaya çıktı.

Ön tarafında Mümin Talip Pazarlı’nın Çorum FK formalı fotoğrafları ve sonsuzlu işareti ile arka yüzünde giydiği 33 numara ve ismi yazılı tişörtler ile ısınan kırmızı siyahlı takım serenomiyede ‘Mimar her zaman kalbimizde olacaksın’ parkartı ile çıktı.

Genç futbolcu için maçtan önce bir dakikalık saygı duruşunda da bulunuldu.