Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) önceki dönem Kargı İlçe Başkanlarından emekli öğretmen Recep Akyıldız, son yolculuğuna uğurlandı.

Emekli öğretmen Recep Akyıldız’ın cenazesi ikindi namazına müteakip Mihrihatun Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, önceki dönem CHP Milletvekili Tufan Köse, CHP Kargı İlçe Başkanı Kemal Dümenci, çok sayıda partili, ailesi ve sevenleri katıldı. Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.