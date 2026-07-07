Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın Çorum FK'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Milli stoperin 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Trabzonspor'da Serdar Saatçı ile yollar resmen ayrıldı. Bordo-mavili kulüp, genç savunma oyuncusunun Çorum FK'ya kesin transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

Trabzonspor, profesyonel futbolcusu Serdar Saatçı'nın Çorum FK'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlandığını resmen açıkladı.

Bordo-mavili kulüp, ayrılığı yaptığı resmi duyuruyla kamuoyuna bildirdi.

Trabzonspor'dan resmi açıklama

Trabzonspor'un açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Serdar Saatçı'nın, Çorum Futbol Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır."

2+1 yıllık sözleşme bekleniyor

İddialara göre Çorum FK, 22 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Trabzonspor, Serdar Saatçı'nın bonservisini daha önce Portekiz ekibi Braga'dan 2,5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Milli takım kariyeri

Serdar Saatçı, Türkiye Milli Takımı'nın U15, U16, U17 ve U21 yaş kategorilerinde toplam 32 kez forma giydi.

Genç stoperin, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Çorum FK ile sözleşme imzalaması bekleniyor.