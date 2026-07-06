Çorum Belediye Meclisinin temmuz ayı toplantısı yarın yapılacak.

Meclis salonunda saat 14.00’da başlayacak olan toplantıda Çorum FK Kulüp Başkanı Savaş Balçık’a Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesi teklifi görüşülecek.

Belediye Meclisinin temmuz ayı toplantısında görüşülecek olan maddeler şunlar:

“Boş ve dolu kadro iptal ihdası. Üçtutlar Mahallesi Ahçılar 3.Sokakta Bulunan Parka “Şehit Piyade Üsteğmen Abdulkadir Şen” isminin verilmesi. Buharaevler Mahallesi 27.Sokakta bulunan parka “Şehit Polis Uğur Yıldız” isminin verilmesi

Gülabibey Mahallesi Bağcılar 60.Sokakta bulunan parka “Şehit Burak İbbiği” isminin verilmesi. Çorum Atıksu Arıtma Tesisi Projesi müşavirlik hizmeti. Muş Kırköy Belediyesi ile Kardeş Şehir ilişkisi kurulması. Çorum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ortak hizmet projesi (Ortaköy Şapinuva bilimsel kazı çalışması). Yurt dışı geçici görevlendirme ( Dijicraft proje toplantısı). Yurt dışı geçici görevlendirme ( KKTC Beyarmudu Belediyesi). Çomar Mahallesi 153 Ada 188 Parsele muvafakat verilmesi.

Trampa için Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi. Aktarma yapılması. Yurt dışı geçici görevlendirme (Varşova), Savaş Balçık’a Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesi. Dodurga Belediyesi ile ortak hizmet projesi. 4 adet imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi. Çöplü Mahallesi 4479 Ada 1 No.lu parsele yönelik imar planı teklifi. Çepni Mahallesi 4772 Ada 3 No.lu parsele yönelik imar planı değişikliği teklifi. Bahçelievler Mahallesi 1514 Ada 1,2,14,15,16,17,18,19,20,21 ve 22 No.lu parsellere yönelik imar planı değişikliği teklifi. Ayarık ve Çomar Mahalleleri 113,114,116 ve 118 kadastro paftası dâhilinde kalan yaklaşık 56 hektarlık alana yönelik imar planı revizyonu teklifi. Bahçelievler Mahalleleri 171 Ada 7,8,69 ve 70 No.lu parsellere yönelik imar planı teklifi. Ayarık Mevki 3053 Ada 1 No.lu parselde yaklaşık 9,6 hektarlık alana yönelik imar planı revizyonu teklifi. Köprüalan Mahallesi yaklaşık 17 hektarlık alana yönelik imar planı teklifi. Mavral Sokak, Osmancık 5. Sokak, Dumlupınar 5.Sokak, Mürsel 4.Sokak, Bişkek Caddesi batı kısmı ve Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesi cepheli parseller için mevcut teşekkül kararı. Karaca Mahallesi 1473 No.lu parsele yönelik imar planı teklifi”