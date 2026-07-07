Sarıyerspor Başkanı Ahmet Emre Yaldız, Çorum FK'dan geçtiğimiz sezon kiraladıkları Emeka Eze'yi bu sene de takımda görmek istediklerini ve transferin bu hafta içinde netleşeceğini söyledi.

Geçtiðimiz sezonun ilk yarısında Arca Çorum FK forması giyen Eze, ikinci yarıda ise Sarıyer kulübüne kiralık olarak gönderilmişti.

Çorum FK ile sözleşmesi devam eden Eze, Bolu'da Topuk Yaylası'ndaki kamp kadrosunda yer alıyor.

Eze geçtiğimiz sezon Sarıyer forması giyerken, İstanbul'da oynanan Sarıyer-Çorum FK maçında kaptan Yusuf Erdoğan ve bazı futbolculara yönelik saldırgan hareketleri ile tepki çekmişti.

Eze'nin Çorum FK ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.