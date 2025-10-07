Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı, Çorum’un Sungurlu ilçesinde düzenlenen operasyonla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yazılı açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

“Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Sungurlu Adliyesi İlamat ve İnfaz Bürosu bünyesinde çalışan bazı kamu görevlilerinin, kesinleşmiş ilama bağlı hapis cezasına hükmedilen şahıslar lehine, yasal koşulları oluşmadığı halde, maddi menfaat temin ederek erteleme ya da ilam dosyasının usule aykırı olarak kapatılması işlemlerine tevessül ettiğine ilişkin bilgiler elde edilmiştir.

Bu kapsamda, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ceza Muhakemesi Kanununun 135 ve 140 ıncı maddeleri uyarınca iletişimin tespiti kararı alınmış ve yürütülen soruşturma doğrultusunda, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü adli kolluk görevlilerince maddi menfaatin temin edildiği anda, münferit kamu görevlisi suçüstü yapılarak aralarında Sungurlu Adliyesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan A.A.‘nın da bulunduğu 22 şüpheli “Zimmet” “Rüşvet” “İkna Suretiyle İrtikap” “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçlarını asli fail ve yardım eden sıfatıyla işledikleri şüphesi ile yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Soruşturma işlemleri titizlikle çok yönlü olarak devam etmektedir.”