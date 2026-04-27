U 13 liginde 9. hafta maçları tamamlandı.

Ligin son maçları öncesinde A grubunda Vefaspor B grubunda Arca Çorum FK liderliği garantiledi. C grubunda ise Mimar Sinanspor büyük avantaja sahip.

A grubunda cumartesi günü oynanan maçlarda Alaca Belediyespor, Çorum Anadolu FK’yı 2-1 yenerek dördüncü galibiyetini alarak ikinci sıraya yükseldi. Grubun diğer maçında ise Hattuşa Gençlikspor Çorum İdman Yurdu’nu 3-1 yenerek 9 puanla üçüncü sıraya yükseldi.

B grubunda ise Çorum FK rakiplerine gol yağdırmaya devam ediyor. Kırmızı Siyahlı takım dokuzunca maçında 1907 Gençlikspor önünde 10-0 galip gelerek galibiyet serisini devam ettirdi.

Çorum FK bu dokuz maçta rakip filelere 88 gol atarken henüz kalesinde gol görmedi. Grubun diğer maçında İskilipgücüspor evinde İkbalspor’u 5-0 yenerek yedinci galibiyetini aldı ve ikinci sıradaki yerini sağlama aldı. Bayat Belediyespor ise sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalarak haftayı birer puanla kapattılar.

C grubunda ise Mimar Sinanspor Vefa Devane Gençlikspor’u 6-0 yenerek altıncı galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi.

Grubun diğer maçında ise Hitit Anadoluspor Gülabibeyspor karşısında 4-1 galip ayrılarak dördüncü galibiyetini alarak üçüncü sırayı sağlama aldı.

Ligde onuncu ve son hafta maçları 2 Mayıs cumartesi günü oynanacak.