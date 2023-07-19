Saadet Partisi İl Teşkilatı Saadet ve Gelecek Partili milletvekillerinin, Saadet Partisi adı altında ortaklaşa kurdukları meclis grubunun ilk toplantısına katıldılar.

Saadet Partisi'nin 22 yıl ardından kurduğu TBMM grubuna Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık ve il teşkilatı üyeleri katıldı.

Grup toplantısının ardından SP İl Başkanı Faruk Cıdık ve beraberindekiler Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ile bir araya geldi.

SP heyeti daha sonra Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan, Kocaeli Milletvekili Birol Aydın ile AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya’yı makamında ziyaret ederek, tebrik etti.

Heyet, Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatı ardından bir dönem Saadet Partisine Genel Başkanlık yapan Mustafa Kamalak’ı da Saadet Partisi Genel Merkezinde ziyaret ettiler. (Haber Merkezi)