Ülke genelinde bu hafta Afrika sıcakları etkili olacak. Çorum'da hava sıcaklığı 36 dereceyi gördü.

Meteoroloji'den edinilen son bilgilere göre; hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek.

Uzmanlar artan sıcaklıkların sağlığı tehdit ettiğini söyledi ve dikkat edilmesi gereken en önemli şeyin sıcaklıkların en yoğun olduğu öğle saatlerinde saat 11:00 ila 15:00 arasında mümkün olduğunca dışarıda olmamak olduğunu belirtti.

Uzmanlar, özellikle kronik hastalığı bulunan; hipertansiyonu, diyabeti, kalp hastalığı olan kişilerin bu konuda daha hassas davranması gerektiği ifade edilirken, artan terleme ile beraber vücudumuzun su kaybı artacağı için, günde en az 2 yada 2.5 litre su tüketilmesi gerektiğine dikkat çekildi.