Arca Çorum FK ligin ilk haftasında oynayacağı Amedspor maçının son provasını İran 1. lig takımlarından Foolad FC önünde yapacak.

Lig öncesi son hazırlık kampına perşembe günü Düzce Topuk Yaylasında başlayacak olan Çorum FK bu etapta üç hazırlık maçı yapacak.

Kırmızı Siyahlı takım bu etapta ilk hazırlık maçında 26 Temmuz cumartesi günü 1. ligdeki rakiplerinden Manisa FK ile yapacak.

İkinci hazırlık maçında 30 Temmuz çarşamba günü bu sezon lige iddialı bir kadro ile girecek olan Esenler Erokspor ile karşılaşacak olan Çorum FK son maçını ise 2 Ağustos cumartesi günü İran 1. lig takımı Foolad FK önünde yapacak. Teknik Direktör Tahsin Tam bir sonraki hafta evinde sezonun ilk maçında Amedspor ile oynayacakları maçın son provasını bu maçta yapacak.