Ahlatcı Çorum FK’nın ilk yarının son maçıında bugün sahasında oynayacağı Boluspor maçına satılan bilet sayısı dün akşam saat 17.30 itibari ile 126 olduğu açıklandı.

Kırmızı siyahlı takımın ilk yarının son maçında evinde bugün saat 17:00’da oynayacağı Boluspor maçının satılan bilet sayıları dün saat 17.30 itibari ile sadece 126 olduğu belirtildi.

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre doğu maraton için 55 bilet, kale arkası için 56 bilet kapalı sağ ve sol tribünler için 1 bilet VİP tribünleri için ise 14 olmak üzere toplam satılan bilet sayısı 126 olarak belirtildi.

Grup'ta play-off mücadelesi veren ve son dört maçından 10 puan çıkartarak üst sıralara yaklaşan kırmızı siyahlı takımın ilk yarının son maçında evinde oynayacağı maça bu kadar ilgisiz kalınması Çorum futbolu adına son derece düşündürücü.

Dün gece ve bugün gün boyu yapılacak bilet satışları ile bu sayının artması bekleniyor.

Play-off umutlarını ikinci yarıda artırmak adına evindeki bu maçta Ahlatcı Çorum FK’nın ün büyük ihtiyacı ise 12. adam olarak taraftarların maça gelerek takımlarına destek olması.