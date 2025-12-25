'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ‘Uyuşturucu madde temin etme’, ‘Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’ suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Saran'ın savcılıktaki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi. Öte yandan bazı taraftarlar Sadettin Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ve Adli Tıp Kurumunda verdiği uyuşturucu testi pozitif çıkan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 'yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre üzerine atılı uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma' suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

SARAN'IN İFADESİ ALINMAYA BAŞLANDI

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adliyeye sevk edildi. Sadettin Saran'nın savcılıktaki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi.