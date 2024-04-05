Safi Holding Çorum Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Safi’nin ev sahipliğinde fabrikada iftar programı düzenlendi.

İftar programına Vali Doç.Dr. Zülkif Dağlı, Tarım İl Müdürü Hayrullah Göktekin, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan ve Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bülent Özdemir, merkez ve diğer bölge üretici temsilcileri katıldı.

Safi Holding Çorum Şeker Fabrikası tarafından 2024 yılı şeker pancarı üretimi ile ilgili yapılan açıklamada, “2024 yılı şeker pancarı üretimi için 760 bin ton kota üretimi için yaklaşık 130 bin dekar taahhüt alınmış ve bu ekim alanında kullanılmak üzere 3400 ton kompoze gübre, 1650 ton amonyum sülfat gübresi, 2200 ton üre gübresi, 18 bin ünite şeker pancarı tohumu, 26 bin adet farklı içeriklerde olmak üzere bitki beslenme ürünleri, 15 bin 550 adet her türlü yabancı ot ve hastalık problemleri için ilaçlar ile Ocak ayında hızlı ve hazır bir şekilde başlamıştır.

Son 2 yıl içinde fabrikamız bünyesine kazandırılmış olan toprak ölüm cihazı ile üreticilerimizin toprak analizleri yapılarak gübre ve bitki beslenme konusunda yönlendirme yapılmak sureti ile rekolte de göz ile görülür bir artış olup, yurtiçi ve yurtdışında alınan eğitimler doğrultusunda en son teknik bilgiler üreticilerimize ulaştırılmakta ürün kalitesini artırmak için gerekli tüm Ar-Ge ve çalışmalar büyük bir özenle sürdürülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Pancar kotası ve fabrikanın üretimi konusunda bilgiler alan Vali Dağlı, Safi Holding ev sahipliğinde düzenlenen iftar yemeğinde pancar üreticileri ile bir aile ortamında buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Pancar üreticisi çiftçimizin her zaman yanındayız” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Safi de Vali Dağlı’ya ve diğer konuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti.