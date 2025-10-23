Çorum Safi Şeker Fabrikası Genel Müdürü Ali Yetkin, son günlerde kamuoyunda ve sosyal medyada küspe dağıtımı ve pancar alım fiyatlarına ilişkin yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Çiftçilerle bir araya gelen Ali Yetkin yaptığı açıklamada, küspede sıkıntı olduğu, karaborsa oluştuğu ve çiftçilerin küspe alamadığı yönündeki haberler tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Yetkin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Çorum Şeker Fabrikası olarak, son günlerde kamuoyunda ve sosyal medyada fabrikamızın faaliyetleri, özellikle küspe dağıtımı ve pancar alım fiyatlarına ilişkin yer alan asılsız ve gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle çiftçilerimizle bir araya gelerek doğru bilgilendirme yapma gereği duyulmuştur.

Fabrikamızda yapılan açıklamada, iki ana konuya açıklık getirilmiştir:

KÜSPE DAĞITIMI VE KARABORSA İDDİALARI

Sosyal medyada yer alan, küspede sıkıntı olduğu, karaborsa oluştuğu ve çiftçilerin küspe alamadığı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır.

Küspe İstihkakı: Safi Çorum Şeker olarak, şeker pancarı üretimi yapan tüm çiftçilerimize taahhüt ettiğimiz küspe istihkakını kart sistemi üzerinden düzenli olarak vermekteyiz.

İnisiyatif Çiftçide: Dağıtılan küspe kartlarının kullanım inisiyatifi tamamen çiftçilerimizdedir. Hayvancılık (büyükbaş, küçükbaş) yapan çiftçilerimiz kartlarını kullanarak küspelerini fabrikamızdan alabilmektedirler.

Ek Gelir Fırsatı: Hayvancılık yapmayan çiftçilerimiz ise bu kartları diğer çiftçilere satarak kendilerine ek gelir oluşturabilmektedir. Bu, tamamen serbest piyasa koşullarında çiftçilerimizin kendi aralarındaki bir tasarruftur ve fabrikanın dağıtımda herhangi bir sıkıntısı bulunmamaktadır. Fabrikamızda küspe sıkıntısı yoktur ve isteyen her çiftçimiz küspesini rahatlıkla alabilmektedir.

Bu tür asılsız iddiaların, bölgede kuraklık ve diğer verim sorunları gibi gerçek sıkıntılar varken, sorun olmayan bir konuyu problemmiş gibi lanse ederek kamuoyunu meşgul etmesi üzücüdür.

Pancar Alım Fiyatının Belirlenmesi: Pancar alım fiyatlarının fabrikanın inisiyatifinde ilk önce düşük açıklanıp daha sonra yükseltildiği yönündeki iddialar da doğru değildir.

Fiyatlandırma Yetkisi: Pancar fiyatları, Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk Şeker ve Tarım Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Fabrikamızın fiyat belirleme gibi bir yetkisi bulunmamaktadır.

Devlete Tabi Uygulama: Çiftçilerimizle yapılan sözleşmeler gereği, devletin açıkladığı fiyata tabiyiz ve o fiyattan alım yapmaktayız. İlk olarak açıklanan 2975 TL'lik fiyata, Cumhurbaşkanlığı takdiriyle çiftçimize destek olmak amacıyla yapılan zammın ardından 3100 TL olarak belirlenen fiyattan pancar alımı gerçekleştirilmiştir. Bu, devletin açıkladığı fiyatlara uyma zorunluluğumuzun bir sonucudur.

FİRE TESPİT VE POLAR ANALİZ ŞEFFAFLIĞI

Fire Tespiti: Pancar teslimatında fire tespiti yapılmaktadır. Çiftçilerimiz, ikna olana kadar fire tespit alanına girme hakkına sahiptir ve isteyen çiftçi ikinci hatta (yeniden kayıt alarak) üçüncü defa fire tespitine girebilir.

Bağımsız Denetim: Fire tespit süreçlerinin hiçbir kurum tarafından denetlenmediği yönündeki iddialara karşın, fabrikamız Pankobirlik ve Ziraat Odası Başkanlığı'ndan gözlemciler çağırmaktadır. Bu gözlemciler kampanya boyunca istedikleri zaman kontrol yaparak durumu teyit eden evrakları ilgili kurumlara sunmakta, biz de bunu Bakanlığa iletmekteyiz.

Polar Uygulaması: Pancar alımında "16 polar olma zorunluluğu" gibi bir durum söz konusu değildir. Pancar fiyatı 16 polar üzerinden belirlenir, ancak alım esnasında polar seviyesi 14 gelse bile buna göre bir fiyatlandırma yapılır ve poları yüksek olan çiftçi de parasını buna göre alır.

Çorum Şeker Fabrikası, 2018'deki özelleşmesinden bu yana tüm yatırım ve faaliyetlerini çiftçi memnuniyetini esas alarak yürütmektedir. Çiftçilerimizin alın terini korumak ve doğru bilgi akışını sağlamak temel önceliğimizdir. Çiftçilerimizi ve kamuoyunu bu tür asılsız haberlere itibar etmemeye davet ediyoruz.”