Ankara'da kulisler yine hareketlendi. Bakan değişimi iddiaları yeniden gündemde.

Yazar Talat Atilla, Türktime sitesindeki yazısında kabine değişikliğiyle ilgili kulis haber aktardı:

"İsimlerini yazmayacağım ama çoğu icracı 6 Bakanlık için Erdoğan’ın alternatif isimler aradığı, şu ana kadar belirlediği 4 ismi devletin kritik birimlerine sorduğu konuşuluyor.

Bu isimlerden 3'ü aktif görevde.

Birisi Vali, diğeri Bakan Yardımcısı, diğeri, gündemdeki etkili bir savcı, öbür diğeri de eskiden kritik görevlerde bulunmuş üst düzey bürokrat.

* * *

Önümüzde bütçe var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değişiklik için bütçeyi beklemesi olağan görünüyor."