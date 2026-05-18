Çorum’da köy ziyareti sırasında Kıbrıs Gazisi’nin isteğini geri çevirmeyen vali ve belediye başkanı, vatandaşlarla birlikte davul zurna eşliğinde halay çekti.

Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kıbrıs Gazisi emekli Astsubay Ahmet Özdemir’in daveti üzerine Laçin ilçesine bağlı Çamlıpınar köyünü ziyaret etti.

Programda gazi Özdemir’in isteği üzerine davul zurna eşliğinde halay çekildi. Vali Çalgan ve Belediye Başkanı Aşgın da gazi Özdemir ve vatandaşlarla birlikte halaya katıldı. Köy meydanındaki görüntüler, ziyarete samimi bir atmosfer kattı.

Vatandaşlarla sohbet eden Vali Ali Çalgan, göreve başladığı günden bu yana köyleri ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde görmeye çalıştıklarını söyledi.