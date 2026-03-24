Alagöz Holding Iğdır FK ile Arca Çorum FK kardeşliği devam ediyor. Kırmızı siyahlı takımın iki sezon isim sponsorluğunu yapan ve 2. ligde şampiyon olduğu sezon büyük ekonomik katkı veren Alagöz Holding kendi memleketinin takımı 1. lige yükselince yasal olarak Çorum FK isim sponsorluğundan çekilmişti. İki takım arasındaki bu dostluk ve kardeşlik tribünlere de yansıdı. Iğdır FK Çorum'a maça geldiğinde kırmızı siyahlı takım taraftarları onları Çorum Iğdır'a maça gittiğinde de ev sahibi olarak gereken kardeşliği göstermeye son maçta da devam etti.

Kırmızı Şimşekler taraftar grubu üyeleri maç boyunca tribünde takımlarına destek verdiler ve doksan dakika sonunda kazanarak üç puanla ayrıldılar. Maçın ardından ise Kırmızı Şimşekler grubu üyeleri Iğdır FK Ova Beyleri taraftarları bir araya gelerek dostluk ve kardeşlik mesajı verdiler. Daha sonra yemek ikramında bulunan Ova Beyleri taraftar grubuna teşekkür eden Kırmızı Şimşekler Tribün Lideri Hüseyin Nalcı sahada rakip saha dışında kardeş kulüp olmaya devam edeceklerini belirterek Iğdır FK'ya bundan sonraki maçlarında başarılar dileğinde bulundu.