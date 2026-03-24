İki sezon Çorum FK forması giyen Thomas Verheydt bu sezon başı transfer olduğu Willem II takımında dokuz gole ulaştı.

Hollanda 1. liginde mücadele eden Willem II takımına transfer olan Thomas Verheydt bu sezon takınının 22 maçında forma giydi ve bu maçlarda dokuz gol üç asittlikkatkı verdi. Bu maçlarda üç sarı kart gören Thomas Verheyt takımının son hafta deplasmanda Maastricht karşısında 5-0 kazandığı maçta iki gollük katkı verdi.

Willem II, 20 takımın mücadele ettiği Hollanda 1. liginde üçüncü sırada bulunuyor. Ligde Ado takımı 77 puanla lider Cambuur takımı 70 puanla ikinci sırada yer alırken bu iki takım rakiplerinden kopmuş durumda. Willem II takımı ise 53 puanla üçüncü sırada yer arıkken onu 52 puanla iki ve 50 puanla bir takım takip ediyor,