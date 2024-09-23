Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım İşleri Genel Müdürü Prof Dr. Süleyman Şahin tesis incelemelerinin ardından Vali Zülkif Dağlı ve Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof Dr. Mehmet Kutlu’yu ziyaret etti.

Genel Müdür Şahin ile ile birlikte Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ilk olarak Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi dekanı Prof Dr. Mehmet Kutlu’yu makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Hitit Üniversitesi ile yapılan ortak çalışmaların ve üniversite spor tesisleri konusunda görüş alış verişinde bulunuldu ve ihtiyaçları konularında Genel Müdürü bilgiler verildi.

Şahin daha sonra Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Çorum’a yapılan spon yatırımları ve diğer konularda görüş alış verişinde bulunuldu.