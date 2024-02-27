Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Emine Yaşçeltikoğlu’na tekerlekli sandalye hediye etti.

Hacettepe Mahallesi'nde oturan Leyla Yaşçeltikoğlu kızı Emine için Başkan Abdulkadir Şahiner'e ulaşarak tekerlekli sandalye talep etti.

Konuya duyarsız kalmayan Belediye Başkanı Şahiner, istenen tekerlekli sandalyeyi temin ettirdi.

Anne Leyla Yaşçeltikoğlu’na sandalyeyi başkan Şahiner'in eşi Vildan Şahiner ile Belediye Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce teslim etti.

Başkan Şahiner’e dua eden Anne Yaşçeltikoğlu, "İsteğimizi yerine getirdiniz. Bizi geri çevirmediniz. Allah'ım sizi başımızdan eksik etmesin. Diyorlardı da inanmıyordum. Başkan herkese yardım eder git çekinme dediler. Bizi de kırmadı, çok çabuk çözdü işimizi Allah razı olsun" şeklinde duygularını ifade etti.