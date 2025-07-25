Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Temmuz Ayı Encümen Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, ilçe belediye başkanları katıldı.

Toplantıda; sahipsiz hayvanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için yürütülen çalışmalar görüşülerek, Çorum İl Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği tarafından inşa edilen doğal yaşam alanına ilişkin yürütülen iş ve işlemler değerlendirildi.