Düzenledikleri sahte kimliklerle e-imza çıkarttılar. Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'nin sistemine girerek ehliyet sınav sonuçlarını değiştirdiler. Sahte diploma düzenleyip lise mezunu bir kişiyi hukuk fakültesinden mezun dahi gösterdiler.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 161 kişi hakkında başlattığı sahte diploma ve ehliyet soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre, sahtecilik çetesi Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'de görevli yetkililerin kimlik bilgilerini usulsüz olarak ele geçirdi. O bilgilerle de sahte ehliyet düzenledikleri belirlendi.

PARA ALDIKLARINI İTİRAF ETTİLER

Deliller ve güvenlik kamerası kayıtlarına göre, oluşturdukları sahte ehliyetlerde fotoğrafını kullandıkları çete üyelerini elektronik imza üreten firmalara gönderdiler. Kimlik bilgilerini ele geçirdikleri kamu personeli adına e-imza çıkardılar.

Çete üyeleri e-imza karşılığında ise 3 bin lira aldıklarını itiraf etti. Üstelik bir çete üyesinin birden fazla kamu görevlisinin ismiyle bu işlemi tekrarladığı da ortaya çıktı.

MEKANDA BASILDILAR

İddiaya göre, sahte kimlikler de Mahkumlar Derneği adı altında faaliyet gösteren bir mekanda basıldı.

Şu ana kadar 19 kişinin tutuklandığı soruşturmada yeni bir aşamaya da geçildi. Sahte ehliyet ve diploma düzenleyen çetesi çökerten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte diploma, ehliyet ve sınav sonuçlarının peşine düştü.

Şüpheli işlemlerin tespitinin ardındansa kimliği ortaya çıkan sahte diploma ve ehliyet sahipleri hakkında kamuyu zarara uğratmaktan hukuki süreç başlatılacağı öğrenildi.

NTV