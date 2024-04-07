Sungurlu'da Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi sebebiyle ziyarete açıldı.

Ulu Camide kadınlara yönelik yapılan program tövbe istiğfar ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İlçe Vaizesi tarafından "Hayatımızı Kur'an'la Anlamlandırmak" konulu vaaz yapıldı ve Kur'an kursları ile camilerde din görevlileri tarafından okunan mukabelelerin toplu hatim duası yapıldı. Sonrasında salavat ve tekbirler eşliğinde Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. Programa yoğun katılım sağlanırken, kalabalık cami avlusunun dışına taştı.