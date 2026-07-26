Partisinin İl Divan toplantısı için Çorum’a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili ve AR-GE Başkanı Prof. Dr. Doğan Aydal, Anitta Otel’de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Toplantıda Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşcu, il yönetim kurulu üyeleri ve partililer de hazır bulundu.

705 bin üye ile Türkiye’nin üçüncü büyük partisi olduklarını belirten Aydal, buna rağmen Türkiye’de medyanın kendilerinin görmezden geldiğini söyledi.

Aydal, “Medya maalesef bizi yok sayıyor. Bu nedenle çözümü doğrudan sahada, vatandaşla birebir temas kurmakta görüyoruz” dedi.

‘9 BİN SAYFAYI AŞKIN RAPOR HAZIRLADIK’

İktidara geldiklerinde Türkiye’ye yönelik 9 bini aşkın sayfadan oluşan kapsamlı bir rapor hazırladıklarını aktaran Aydal, iktidara gelmenin sadece siyasi güçle değil, hazırlıkla mümkün olabileceğini söyledi.

Aydal, partilerinin 8 yıl önceden başlayan çalışmalarla Türkiye’ye yönelik projelerini hazırladığını ifade etti.

SANAYİSİNE RAĞMEN ÇORUM’UN GÖÇ VERMESİ DİKKAT ÇEKİCİ

Konuşmasında Çorum ekonomisine ve suç oranlarına da değinen Aydal, Türkiye’de en fazla ihracat yapan 18 il arasında yer alan Çorum’un göç vermesinin dikkat çekici olduğunu kaydetti.

‘ŞEHRİNİZE MAALESEF MAFYA GİRMİŞ’

‘Şehrinize maalesef mafya girmiş, haberiniz var mı?’ diyen Aydal; “Gasptan hapse girenlerin sayısı yüzde 7 bin 400 artmış. İnsan öldürmekten hapse girenlerin sayısı, 2012 ile 2020 arasından bahsediyorum, yüzde bin 138 artmış. Hırsızlık artmış. Bütün bunlar hep mütemmim cüz. Dışarıdan bir şey gelmeden, hele de gasp yüzde 7 bin 400 size bir şey anlatıyor. Size dışarıdan bir müdahale var. Kaçakçılık artmış. Yüzde bin 400 küsür. Hapse girenlerin sayısı açısından konuşuyorum. Bu sefer devlet olarak bizim vazifemiz, parti olarak işte inşallah iktidar ya da iktidarın bir parçası nasip olur. Bu verileri ildeki Emniyet Müdürlüğü ile paylaşarak yorumlarımızı ileteceğiz. Bunlar yan yana geldiyse mafyada bir sıkıntınız var demektir. Çünkü hepsi aynı anda artmaz. İlkokul mezunu Çorumlularda suç azalırken, üniversite mezunu Çorumlularda suç sayısının yüzde 847 artmasının sebebini araştırmalısınız. Nedir diye? Çorum'da en çok ölen insanların sinir hastalıklarından öldüğünü biliyor musunuz? Kanser değil, sinir hastalıkları. Hoş, diyeceksiniz ki bu hükümet deseydin, konulmazdı ya, ne olur? Ama oraya ait bu sosyolojik gerçeği incelemezseniz çözüm de üretemezsiniz." şeklinde konuştu

Sanayideki gelişmeye rağmen meslek yüksekokullarındaki öğrenci sayısındaki düşüş yaşandığını belirten Aydal, "Çok garip bir paradoksunuz var. Sanayiniz çok ilerlemiş. Tebrik etmek lazım. Ama diğer yandan meslek yüksekokulları sanayiye personel sağlayan bir kurumdur, değil mi? Okul sayısı artmış. Öğretmen sayısı artmış. Meslek okullarınızda öğrenci sayısı yüzde 26 düşmüş" ifadelerini kullandı.

Aydal, Türkiye’nin toplam borcunun 1 trilyon dolara yaklaştığını belirterek, “Sadece faiz ödemeleri bile devasa boyutta. Çözüm üretimdir. Türkiye aslında fakir bir ülke değil, kaynaklarını doğru kullanamayan bir ülke” şeklinde konuştu.

Aydal, suyun geleceğin en stratejik kaynağı olduğunu ifade ederek, modern sulama sistemleriyle yıllık 20 milyar metreküp su tasarrufu sağlanabileceğini söyledi. Enerji alanında ise dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini belirten Aydal, yenilenebilir enerji ve nükleer çalışmaların önemine dikkat çekti.

Petrol ve doğalgaz üretimiyle ilgili açıklamaları da değerlendiren Aydal, kamuoyuna verilen rakamların eksik anlatıldığını savunarak, “Üretim artışı önemli ama tüketim de anlatılmalı. Halkın doğru bilgilendirilmesi gerekir” dedi.

Aydal, hazırladıkları rapor ve projelerin tüm siyasi partilerle paylaşıldığını belirterek, “Yanlışımız varsa bilimsel olarak tartışmaya hazırız. Türkiye’nin sorunlarına popülist değil, veriye dayalı çözümler üretiyoruz” diye konuştu