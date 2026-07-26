Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanlığında toplu istifa hazırlığı yaşanıyor.

Edindiğimiz bilgiye göre, İl Başkanı Dinçer Solmaz'ın öncülüğünde il yönetim kurulu, il disiplin kurulu, merkez ilçe yönetimi, 13 ilçe başkanı ve ilçe yöneticileri ile birlikte belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyelerinin de 29 Temmuz Çarşamba günü partilerinden toplu olarak istifa etmesi bekleniyor.

İstifa edecek isimler Özgür Özel'in kurduğu ve genel başkanlığını yaptığı Yeni Parti’ye geçecek.

Öte yandan, il başkanlığı binası olarak kullanılabilecek uygun bir yer arayışının sürdüğü, kent merkezinde farklı noktalar üzerinde değerlendirmeler yapıldığı belirtildi.