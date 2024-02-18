Ahlatcı Çorum FK, Play-Off’a kalma mücadelesi verdiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 23.hafta maçında Sakaryaspor'a 3-1 yenildi.
Müsabakada Çorum FK'nın gol umudu Ahmet Sagat, çok net 3 pozisyonu değerlendiremedi. Alınan mağlubiyette büyük pay sahibi oldu.
Sakaryaspor 5. Dakikada Burak Süleyman'ın golüyle 1-0 öne geçti.
77.dakikada ise Del Valle ile ev sahibi ekip farkı ikiye çıkarttı.
89. Dakikada Erwen durumu 2-1 yaptı.
90+4’te Del Valle kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü atarak sonucu belirledi.
Bu sonucun ardından Ahlatcı Çorum FK 35 puanda kalırken, Sakaryaspor puanını 40’a çıkarttı.