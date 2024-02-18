İYİ Parti Çorum ve İlçe Belediye Başkan adaylarının yer aldığı aday tanıtım programı yapıldı.

Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen aday tanıtım programına, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Erhan Usta, Manisa Milletvekili Şenol Sunat, Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, İlçe Başkanları, Belediye başkan adayları, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda partili katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda milletvekilleri birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından İYİ Parti’nin Çorum ve İlçe Belediye Başkan Adayları sahneye çağrılarak kamuoyuna tanıtıldı.