Sakaryaspor'da teknik direktör belirsizliği sona erdi. Yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından geleceği merak konusu olan İrfan Buz’un durumu netleşti.
Yönetimin ilk toplantısında yapılan görüşme sonucunda deneyimli teknik adamla yola devam kararı alındı.
İrfan Buz, 2024-2025 sezonunda da Sakaryaspor'un başında olacak.
Yönetimle yapılan olumlu görüşmenin ardından karşılıklı anlaşma sağlandığı öğrenildi.
Yeni sezon planlamalarının İrfan Buz yönetiminde şekilleneceği belirtildi.
Editör: Çorum Hakimiyet