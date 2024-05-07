Trendyol 1. ligde Sakaryaspor’da Tuzlaspor mağlubiyetinin ardından Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldı bir saat sonra Coşkun Demirbakan ile anlaşma sağlandı.

Sezona Taner Taşkın ile başlayan ardından Tuncay Şanlı ile devam eden Sakaryaspor’da pazar günü oynanan Tuzlaspor maçında alınan 2-0’lık mağlubiyet üzerine şok kararlar alındı.

Yeşil siyahlı kulüpte Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile ayrılık kararı alan Yönetim Kurulu bir saat sonra ise Coşkun Demirbakan ile anlaştı. Demirbakan dün yeni takımı ile ilk antrenmana çıktı.

Sakaryaspor yönetimi ayrıca Tuzlaspor maçının ardından tecrübeli futbolcusu Burak Süleyman ile ipleri kopardı.

Sezon sonuna kadar kendisine izin verilen Burak Süleyman’ın sözleşmesinin fesh edileceği açıklandı.