Muhammet Kıratlı başkanlığındaki Sakaryaspor yönetimi, öncelikli olarak kulübün mali durumunu mercek altına alırken hazırlanan rapor doğrultusunda ilk adım borç dosyaları için atılmasına karar verildi.

Szumski’nin alacaklarını ödeyen yeşil siyahlı yönetim sözleşmesi devam eden oyuncuları mercek altına aldı.

KAKUTA ŞOKU

Sakaryaspor’un geçtiğimiz sezon devre arasında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Kakuta’nın yeşil siyahlı ekiple bir yıllık sözleşmesi daha bulunuyor. Beklentilerin çok uzağında bir performans sergileyen tepki çeken Kakuta’nın yeni sezon için 400 Bin Euro olan sözleşmesinin nasıl fesih edileceği Kıratlı ve ekibini kara kara düşündürüyor.

KABOV’A 260 BİN

Cumhur Genç ve ekibinin devre arasından Bulgaris’tan liginden transfer ettiği Kabov ara transferde bekleneni veremeyen isimler arasında yer almıştı.

Bulgar oyuncunun yeni sezon için 260 Bin Euro sözleşmesi olduğu takımın sahaya inmesinin ardından yönetimin bu oyuncu ile masaya oturacağı öğrenildi.

Öte yandan takımda kalmasına sıcak bakılan Ennur Totre’nin ise yeni sezon için 150 Bin Euro sözleşmesinin bulunduğu bilgisine ulaşıldı.