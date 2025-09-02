Trendyol 1. Lig’in 4. haftasında Boluspor’a sahasında 4-1 mağlup olan Sakaryaspor, bu sonuç sonrası teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırmıştı.

Yeni hoca arayışına giren yeşil-siyahlı yönetim, İsmet Taşdemir, Rıza Çalımbay, Hakan Keleş ve Hikmet Karaman gibi isimleri gündemine aldı.

Yönetim kurulu toplantısında yapılan görüşmelerin ardından ise Yalçın Koşukavak isminde karar kılındı.

Tecrübeli teknik direktör Yalçın Koşukavak bugün için Sakarya'ya davet edilmişti. Daveti kabul eden Koşukavak, şu anda Rüstemler Tesisleri’nde yönetimle görüşme gerçekleştiriyor.

Tarafların kısa süre içinde anlaşma sağlaması beklenirken, resmi sözleşmenin imzalanmasının ardından Koşukavak’ın takımın başına geçmesi planlanıyor.