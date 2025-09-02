Sungurlu Belediyesi, sosyal destek projelerinden biri olan “Hilal Kart” uygulaması kapsamında öğrencilere yönelik eğitim yardımlarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hilal Kart Eğitim Yardımı Programı için başvurular 2-19 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.

Başvurular, Sungurlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne şahsen yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Programdan yararlanabilecek öğrenciler şöyle açıklandı: Ailesi Sungurlu’da ikamet eden ve şehir dışında örgün öğretim programlarına kayıt yaptırmış öğrenciler, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Hilal Kart Eğitim Yardımından faydalanan öğrenciler.

“HİLAL KART ÖĞRENCİLERİN YANINDA”

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hilal Kart Eğitim Yardımı Programımızın başvuru süreci başlıyor. Ailesi Sungurlu’da ikamet eden, şehir dışında eğitim gören öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz ve ailelerinin yanında olmak, eğitime katkı sunmak önceliğimizdir.”

Muhabir: Çorum Hakimiyet