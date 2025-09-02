Sungurlu Belediyesi, sosyal destek projelerinden biri olan “Hilal Kart” uygulaması kapsamında öğrencilere yönelik eğitim yardımlarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hilal Kart Eğitim Yardımı Programı için başvurular 2-19 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacak.

Başvurular, Sungurlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne şahsen yapılacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Programdan yararlanabilecek öğrenciler şöyle açıklandı: Ailesi Sungurlu’da ikamet eden ve şehir dışında örgün öğretim programlarına kayıt yaptırmış öğrenciler, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Hilal Kart Eğitim Yardımından faydalanan öğrenciler.

“HİLAL KART ÖĞRENCİLERİN YANINDA”

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hilal Kart Eğitim Yardımı Programımızın başvuru süreci başlıyor. Ailesi Sungurlu’da ikamet eden, şehir dışında eğitim gören öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz ve ailelerinin yanında olmak, eğitime katkı sunmak önceliğimizdir.”